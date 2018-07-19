МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Путин назвал противников России в США могущественными и сильными людьми.

По его словам, это подтверждается тем, что они могут "впаривать" миллионам граждан различные "трудно перевариваемые в нормальной логике истории".

"Нас так всегда и везде учили, что люди, работающие для государства, в интересах общества, прежде всего должны думать о фундаментальных этих интересах и их всегда ставить выше, но нет. В Соединенных Штатах, мы видим, есть силы, которые свои групповые, узкопартийные интересы ставят выше общенациональных", — сказал президент на совещании с послами и постоянными представителями России.

Президент отметил, что, несмотря на это, Россия открыта для развития контактов с США на равноправной и взаимовыгодной основе. Он также подчеркнул, что это необходимо всему миру.

"Как крупнейшие ядерные державы, мы несем особую ответственность за обеспечение стратегической стабильности и безопасности", — добавил он.

Российский президент также оценил отношения с США. По его мнению, Москва и Вашингтон начали путь к позитивным изменениям. Он напомнил о прошедшей в понедельник встрече с президентом США Дональдом Трампом.

"При всей разнице взглядов мы сошлись во мнении, что российско-американские отношения находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, по многим параметрам даже хуже, чем во времена холодной войны", — отметил российский лидер и добавил, что накопившиеся за годы проблемы не решить за несколько часов.

Однако, несмотря на это, встреча "была в целом успешной, привела к полезным договоренностям", заключил Путин.

Саммит в Хельсинки

Шестнадцатого июля Путин и Трамп провели в финской столице первую полноформатную встречу. Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа. Она началась с разговора тет-а-тет, который занял больше времени, чем предполагалось. Лидер Соединенных Штатов сразу же после окончания встречи оценил ее как положительную.

Путин на итоговой пресс-конференции рассказал, что стороны прошлись практически по всему спектру двусторонних отношений и международной повестки и кое-где даже достигли практических договоренностей. В частности, решили сотрудничать в области безопасности. Кроме того, американский президент в очередной раз подчеркнул, что "сговора" с Москвой не было.

Американский лидер также отметил, что связи с Россией важны для США и всего мира, и заявил, что Москва и Вашингтон должны найти возможность сотрудничать.

Саммит и его результаты вызвали шквал критики со стороны политических оппонентов Трампа.