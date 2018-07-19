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На митинге в Кишиневе оппозиция пыталась задержать экс-президента

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© Sputnik / Мирослав РотарьПерейти в фотобанкУчастники акции протеста в Кишиневе, МолдавияУчастники акции протеста в Кишиневе, Молдавия
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 19 июл — РИА Новости. Сторонники молдавской оппозиции на митинге в Кишиневе решили не выпускать депутатов из здания парламента и попытались задержать министра обороны Евгения Стурзу и бывшего президента республики Владимира Воронина, передает корреспондент РИА Новости.

Сторонники Андрея Нэстасе на митинге против решения суда, не признавшего итоги голосования. 26 июня 2018
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Кандидат в мэры Кишинева, вице-председатель партии "Платформа "Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе 17 июля призвал своих сторонников прийти на массовый митинг. На призыв откликнулось около двухсот человек, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Люди скандируют "Нэстасе — мэр!" и "Долой диктатуру!", а также требуют, чтобы к ним вышел спикер парламента Адриан Канду. Они обошли здание парламента вокруг, взявшись за руки.

"Нам передали из зала заседания, что несколько депутатов социалистов устали и хотят уйти. Предлагаю, чтобы сотня человек заблокировала выходы из парламента, пусть работают, мы им платим деньги", — заявила демонстрантам лидер партии PAS Майя Санду.

Когда из здания парламента вышел глава минобороны Молдавии, собравшиеся попытались перегородить ему дорогу, но полиция помогла Стурзе пройти к машине. Участники митинга решили разделиться и дежурить у всех выходов из парламента. Следом появился бывший президент страны Воронин, который согласился пообщаться с участниками митинга.

Флаги Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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"Мы не поддержали решение властей, мы выступали за признание результатов выборов", — сказал он.

Протестующие требуют признания результатов выборов мэра Кишинева, отмену смешанной избирательной системы, а также отставку судей, отказавшихся утвердить итоги голосования в столице Молдавии.

Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Высшая судебная палата 25 июня окончательно признала выборы недействительными из-за агитации в день выборов, а Центральная избирательная комиссия 29 июня аннулировала результаты голосования. В ответ на это оппозиция создала "Комитет национального сопротивления" и пообещала устраивать протесты до тех пор, пока не будут выполнены требования народа.

Ранее сторонники Нэстасе заявляли, что намерены продолжать акции протеста до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Внутриполитическая ситуация в Молдавии уже привела к тому, что Европарламент решил приостановить все запланированные выплаты в рамках макрофинансовой помощи республике.

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