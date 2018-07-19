МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Риски обострения ситуации на востоке Украины сохраняются, причины этого заключаются в несоблюдении нынешними украинскими властями взятых на себя обязательств и отказе от мирного разрешения конфликта, заявил президент России Владимир Путин.

"Серьезные риски — риски обострения ситуации — сохраняются на юго-востоке Украины. Причины, по сути, те же: несоблюдение сегодняшними украинскими властями взятых на себя обязательств, отказ от мирного разрешения конфликта. Раз за разом демонстрируется откровенное пренебрежение договоренностями, нежелание вести диалог со своими гражданами, все сценарии рассчитываются по силовому пути", — заявил Путин в четверг, выступая на совещании послов и постпредов в МИДе.