Силовики убили бывшего ополченца, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 19 июл — РИА Новости. Украинские силовики убили бывшего ополченца, пытавшегося перейти на подконтрольную Киеву территории по программе Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома", сообщил в четверг журналистам начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Ранее командование объединенных сил Украины сообщило, что ополченцы выстрелом в спину убили своего сослуживца, который попытался перейти на подконтрольную Киеву территорию. Отмечалось, что тело было доставлено в морг одной из больниц Мариуполя.

По словам Безсонова, убитый состоял в рядах ополчения в 2014-2015 годах. В подконтрольный Киеву Мариуполь пытался выехать к женщине, с которой познакомился в соцсетях.

"Поверив программе СБУ "Тебя ждут дома", 14 июля при попытке перейти на временно подконтрольную ВСУ территорию в районе Водяного он был задержан. Так как он был одет в военный камуфляж, то основным подозрением силовиков стала принадлежность перебежчика к силовым структурам ДНР. К нему были применены физические методы воздействия, в результате которых он скончался", — сказал Безсонов.

По его словам, чтобы скрыть следы преступления, украинские спецслужбы выстрелили в спину бывшему ополченцу и "вывезли тело к линии соприкосновения, чтобы выдвинуть версию, что мы стреляли в своего товарища".

"По данному факту Генеральной прокуратурой республики возбуждено уголовное дело", — добавил Безсонов.