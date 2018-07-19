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МИД Греции ответило Захаровой по ситуации с высылкой российских дипломатов

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© РИА Новости / Костис НтантамисПерейти в фотобанкЗдание парламента Греции в Афинах. Архивное фотоЗдание парламента Греции в Афинах. Архивное фото
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции прокомментировало брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой по вопросу высылки российских дипломатов.

Вид на Афины. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Лавров прокомментировал высылку Грецией российских дипломатов
Захарова заявила, что подобные действия не остаются без последствий. По ее словам, в России есть понимание того, что "народ Греции должен общаться с российским партнером, россиянами и не страдать от грязных провокаций, в которые, к сожалению, Афины были втянуты".

МИД Греции, комментируя слова Захаровой, обвинило Россию в "неуважении к третьей стране", непонимании современного мира и потребовало прекратить "постоянное неуважение к Греции" и вмешательство во внутренние дела.

"Такая негативная логика побудила четырех российских граждан принять действия, которые привели к их высылке или запрету на въезд в Грецию", — говорится в заявлении МИД Греции, поступившем в РИА Новости.

В ведомстве утверждают, что российские власти были проинформированы о ситуации.

Министерство назвало заявления о том, что решение выслать дипломатов было принято под давлением других стран, "голословными".

Высылка дипломатов

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Госдеп поддержал высылку российских дипломатов из Греции
На прошлой неделе местная газета "Катимерини" сообщила, что Афины высылают двух российских дипломатов, еще двум запрещают въезд в страну

Газета уточняет, что меры связаны с "противоправными действиями против национальной безопасности" и "служат ответом на незаконные действия на греческой территории, которые представляют собой вмешательство во внутренние дела страны".

Среди обвинений в адрес дипломатов — попытки сбора и распространения информации, а также подкуп государственных чиновников.

В российском МИД пообещали зеркально ответить на высылку дипломатов. В ведомстве подчеркнули, что подобная реакция на такие действия — сложившаяся практика.

Реакция Совфеда

Флаг Греции. Архивное фото
© AFP 2018 / Joel Saget
Левые партии в Греции отреагировали на высылку российских дипломатов
В Совфеде также прокомментировали решение Афин. Так, сенатор Андрей Климов заявил, что Россия в ответ вышлет двух греческих дипломатов. По его словам, без такого ответа Москва "не сможет обеспечить безопасность работы своих сотрудников".

Он добавил, что Россия никогда не рассматривала Грецию как союзника и партнера в Европе.

В свою очередь, парламентарий Олег Морозов отметил, что после инцидента с дипломатами сильного ухудшения отношений между Россией и Грецией не будет, это обычная международная практика, которая заканчивается без далеко идущих последствий.

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Слуцкий прокомментировал высылку Грецией российских дипломатов
По его словам, обычно следует симметричный ответ, на чем конфликт исчерпывается.

"Но все зависит от глубины претензий и от того, будет ли продолжение с греческой стороны", — добавил он.

Морозов выразил надежду, что все закончится традиционно, без дальнейшей эскалации.

Под давлением Евросоюза

Как считает член Общественной палаты Елена Сутормина, решение правительства Греции выслать российских дипломатов скорее всего принято под давлением политического руководства ЕС.

Она напомнила, что во время недавней массовой высылки российских дипломатов из стран Евросоюза Греция отказалась поддерживать эту политическую акцию.

Вместе с тем Сутормина считает, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, и Греция, и России продолжат развивать двусторонние отношения.

"Со стороны общественных организаций такое обязательно будет. Мы прекрасно понимаем, чьи это происки", — заключила она.

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