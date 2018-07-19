Российский посол назвал шестисторонние переговоры по КНДР оптимальными

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Шестисторонний формат переговоров по Корейскому полуострову доказал эффективность, Москва не сомневается, что они будут возобновлены, заявил журналистам посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.

"Пока идет работа в двустороннем формате между американцами и северокорейцами", — заявил он, отвечая на вопрос, планирует ли Россия присоединиться к создаваемым США и КНДР рабочим группам по денуклеаризации.

"На наш взгляд, шестисторонний формат, который у нас был раньше, является оптимальным, он свою эффективность доказал, и мы не сомневаемся, что рано или поздно мы к нему вернемся. Тем более, что в рамках этого шестистороннего формата Россия являлась руководителем шестисторонней рабочей группы по формированию системы поддержания мира и безопасности в Северо-Восточной Азии", — добавил дипломат.