Рыбка и Лесли будут защищаться в таиландском суде

БАНГКОК, 19 июл – РИА Новости. Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), Александр Кириллов (Алекс Лесли) и еще шесть граждан России и Белоруссии, обвиняемые в Таиланде в организации услуг сексуального характера в составе преступной группы, в четверг на первом заседании суда курортного города Паттайя по их делу отказались признать себя виновными и официально, лично и через своих адвокатов, подтвердили свое намерение защищаться в судебном порядке по предъявленным им обвинениям, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Судья сначала выяснил через тайско-английского, а затем и через тайско-русского переводчика, ясно ли подсудимые понимают предъявленные им обвинения. Все подсудимые ответили утвердительно. Затем адвокаты напомнили им, что признание виновности по таиландскому законодательству является основанием для избрания судом наказания, составляющего половину срока тюремного заключения, положенного по соответствующим статьям уголовного кодекса.

На прозвучавший после этого вопрос судьи, признают ли подсудимые себя виновными, подсудимые ответили "нет", после чего каждый из них подписал сначала окончательный документ о назначении адвокатов (восемь подсудимых будут защищать две таиландские адвокатские фирмы), а затем протокол заседания суда. На этом повестка дня первого заседания суда была исчерпана.

"Подсудимые не признали себя виновными и избрали себе защитников, обвинение подтвердило действительность поданного в суд обвинительного заключения. Следующее заседание по делу подсудимых состоится 20 августа", — объявил судья.

Все таиландские суды заседают и рассматривают судебные дела с 09.00 до 12.00, затем следует обеденный перерыв, после чего заседания возобновляются и идут до 16.00. Однако большое количество рассматриваемых судами дел часто приводит к тому, что заседания во второй половине дня длятся до шести-семи часов вечера. В четверг судебная коллегия, рассматривающая дело Рыбки, Лесли и других обвиняемых, одновременно работала в утреннюю смену еще по шести уголовным делам.

"На следующем заседании 20 августа будут уточняться списки свидетелей обвинения и защиты, после чего суд установит график допроса свидетелей", — сообщил РИА Новости адвокат Саттхапхон Сийоха, представляющий интересы шести из восьми подсудимых, включая Анастасию Вашукевич. Александра Кириллова и еще одного подсудимого из группы представляет юридическая фирма Thailand Bail.

Рыбка, Лесли и остальные подсудимые были задержаны в одной из гостиниц Паттайи в конце февраля текущего года в момент проведения "секс-тренинга", в котором участвовали более 40 человек, в основном, граждан России и Белоруссии, и затем были арестованы как организаторы "мероприятия". Остальных участников "тренинга" полиция отпустила.

Первоначально арестованных обвинили в нелегальной трудовой и предпринимательской деятельности на территории Таиланда. По этому обвинению суд Паттайи оправдал всю группу обвиняемых в апреле этого года в связи со скорым вступлением в силу поправок к трудовому законодательству Таиланда. В соответствии с ними организация семинаров и тренингов иностранными гражданами без разрешения властей страны переходит из категории уголовно наказуемых деяний в категорию административных правонарушений и не карается тюремным заключением. Суд также принял решения о депортации подсудимых в страны их гражданства.

Однако еще до апрельского судебного заседания полиция Паттайи открыла по заявлению потерпевших еще одно следственное дело в отношении обвиняемых: в создании преступной организации и предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы.