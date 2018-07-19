В Малайзии задержали семь человек по подозрению в связях с ИГ*

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Правоохранительные органы Малайзии задержали семь человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство"*, сообщает газета Star.

Как заявил главный инспектор малайзийской полиции Тан Сри Мохамад Фузи Харун, в ходе операции, которая проводилась с 12 по 17 июля в четырех штатах страны, были задержаны четыре гражданина Малайзии и три индонезийца.

По данным полиции, один из задержанных ранее угрожал расправой королю Малайзии Мухаммаду V, премьер-министру Махатхиру Мохамаду и ряду других политических деятелей страны. Как сообщил главный инспектор полиции, задержанный разместил свои угрозы в социальной сети Facebook.

* Террористическая организация, запрещенная в России.