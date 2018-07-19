Стали известны детали биографии американца из дела Бутиной

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Американские СМИ сообщают имя и детали биографии предполагаемого бойфренда россиянки Марии Бутиной, которую в США обвиняют по делу о шпионаже.

Ранее прокуратура сообщила о личных отношениях между 29-летней Бутиной и 56-летним гражданином США. При этом представитель ведомства отметил, что в отношении мужчины ведется "отдельное расследование по мошенничеству".

Издание Daily Beast сообщает, что, вероятнее всего, в деле фигурирует активист Республиканской партии Пол Эриксон. По данным журналистов, политический консультант партии не менее двух раз привлекался по обвинению в финансовых злоупотреблениях, и оба раза суд выносил решение в пользу обманутых им инвесторов.

Газета New York Daily News сообщает, что в 1993 году Эриксон занял должность пресс-помощника порноактера Джона Боббита, получившего всемирную известность после скандального инцидента. Супруга мужчины в ответ на домашнее насилие отрезала ему ножом половой член, который был реплантирован в ходе хирургической операции. Эриксон помогал актеру организовать мировой тур Love Hurts ("Любовь ранит"), в ходе которого они продавали футболки и разделочные ножи с автографами.

Бутину обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Это стандартные обвинения в делах о шпионаже. По совокупности предъявленных обвинений Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки. По словам Захаровой, создается впечатление, что ФБР выполняет политический заказ, никакой фактической базы для обвинений в адрес россиянки нет, претензии к Бутиной притянуты за уши.