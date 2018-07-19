Гибель американского военного корабля попала на видео

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В ходе международных учений RIMPAC, прошедших недалеко от Гавайских островов, вооруженные силы США и их союзников потопили списанный американский десантный корабль USS Racine. Соответствующее видео было опубликовано в YouTube.

Согласно ходу учений, USS Racine, приведенный к месту расстрела на буксире, был обнаружен разведывательным самолетом вооруженных сил Японии. После этого по кораблю открыли огонь японские эсминцы и американские береговые ракетные комплексы, которые выпустили по цели около 15 ракет.

После такого залпа на борту корабля появилась большая пробоина, а в трюме начался пожар, однако USS Racine по-прежнему оставался на плаву.

Затем по кораблю ударила АПЛ класса Los Angeles ВМС США торпедой Mk 48, в результате чего, корабль переломился пополам в носовой части и через час отправился на дно Тихого океана.