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Переводчик Горбачева оценил призыв вызвать его коллегу из США в конгресс

(обновлено: 07:18 19.07.2018)
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© AP Photo / J. Scott Applewhite Вид на здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фотоВид на здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Эксперт "Горбачев-фонда" Павел Палажченко, бывший в 1985-1991 годах переводчиком Михаила Горбачева, назвал необычной ситуацию с призывом демократов вызвать в конгресс переводчика Дональда Трампа для дачи показаний о прошедшей встрече в Хельсинки; он отметил, что таких случаев на его памяти не было, кроме того, существует традиционная практика рассылки записей бесед, сделанных переводчиками или помощниками.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
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Ранее ряд американских чиновников, входящих в ряды демократов, выступили с призывами, чтобы переводчик, который присутствовал на закрытой части встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, дал показания в конгрессе США. Эту идею в своих микроблогах Twitter высказали, в частности, сенатор от штата Нью-Гемпшир Джин Шахин, и конгрессмен Джо Кеннеди III. Как уточняет издание Huffington Post, Джин Шахин в данный момент собирает подписи, чтобы направить главе комитета по международным делам сената США Бобу Коркеру письмо с просьбой провести заседание. Пресс-секретарь Коркера пока не уточнила, поддержит ли чиновник это предложение.

"Ситуация необычная. Со своей стороны могу сказать, что я никогда не оказывался в такой ситуации. В том числе и потому, что записи, которые делаются переводчиками или помощниками президента, во-первых, всегда достаточно полные, во-вторых, рассылаются по соответствующим правилам. А вот что касается США, ничего не могу сказать относительно того, соответствует ли американским законам и правилам подобного рода вызов в конгресс", — сказал Палажченко РИА Новости в ответ на просьбу пояснить, распространена ли подобная практика.

Он уточнил, что ответ на вопрос о том, возможно ли это, смогут дать специалисты по американскому законодательству, разбирающиеся в тех правилах, которые существуют в отношениях между исполнительной и законодательной властью США.

Президент США Дональд Трамп в Белом доме, Вашингтон, США. 17 июля 2018
© REUTERS / Leah Millis
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Однако собеседник агентства отметил, что, насколько ему известно, до сих пор таких случаев в работе переводчиков не было. Он пояснил, что в годы его работы беседу лидеров записывал либо сам переводчик, либо помощник президента, если он присутствовал на встрече.

"И тут не может быть вопроса о том, чтобы как-то это дальше прояснялось или выяснялось, поскольку мы делали полную запись всегда. И эта полная запись рассылалась, как положено по правилам, которые тогда существовали", — рассказал эксперт.

При этом такая запись, не будучи стенограммой, всегда должна была быть очень полной и точной. "Это требование, которое, насколько я знаю, существовало и существует в обоих государствах", — добавил он.

"По каждой беседе, документу существует так называемая рассылка, пофамильная. Скажем, в свое время членам политбюро рассылали эти беседы, в министерства. Я подозреваю, что примерно такая же практика и в США, это абсолютно нормальная практика — рассылка. Но посылается ли это в конгресс, в сенат, в комитеты конгресса, этого я не знаю", — заключил Палажченко.

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