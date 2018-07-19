Киеву предсказали мусорный апокалипсис

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Под Киевом назревает крупная экологическая катастрофа из-за мусора, заявил директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко в интервью изданию "Обозреватель".

Как сообщается, Подгорцевский полигон твердых бытовых отходов под столицей Украиной, который функционирует уже более 30 лет. За все время на свалке накопилось более десяти миллионов тонн отходов, высота мусорного слоя поднялась до 90 метров, что равняется высоте 27-этажного дома. Площадь свалки на данный момент составляет 63,7 гектара.

Борейко выразил опасения, что из-за отсутствия бетонного каркаса просачивающийся через отходы дождь попадает в подземные воды, отравляют их.

"В ней (дождевой воде. — Прим. ред.) содержатся различные кислоты, щелочи, вредные микробы, нефтепродукты, тяжёлые металлы и тому подобное. По сути, это экологическая катастрофа радиусом 10-15 километров вокруг свалки", — заявил эксперт.

Он также добавил, что грунтовая дамба, окружающая свалку, может не выдержать, и тогда масштабы экологической катастрофы будут значительно больше.

Отмечается также, что после многократных обращений районной и сельской властей к Киеву с просьбой решить проблему свалки, в октябре 2016 года Киевский горсовет официально признал, что на полигоне существует вероятная угроза возникновения ЧС. В связи с этим администрация города постановила полностью закрыть свалку с первого октября 2018 года. Экологи рекомендуют либо создать новый полигон, оборудованный в соответствии с природоохранным законодательством, либо открыть завод по переработке отходов, однако, по словам главы Подгорцевского сельсовета, Киев не делает никаких движений ни в направлении строительства завода, ни в направлении поиска альтернатив полигону.