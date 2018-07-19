В Таиланде число погибших при крушении вертолета выросло до четырех человек

БАНГКОК, 19 июл – РИА Новости. Количество погибших при крушении частного вертолета, полностью сгоревшего в среду в провинции Кхонкен на северо-востоке Таиланда, увеличилось до четырех человек, сообщает в четверг телеканал TNN 24 со ссылкой на спасателей.

При осмотре места происшествия в среду спасатели и полиция нашли только три сильно обгоревших тела погибших, однако позже в сгоревших обломках вертолета было обнаружено тело еще одного человека, говорится в сообщении.

Также полиция выяснила, что на борту вертолета производства компании Eurocopter (ныне Airbus Helicopters) действительно находились четыре человека: командир, второй пилот и два пассажира. Погибшие пассажиры оказались корреспондентами Седьмого национального телеканала Таиланда, которые летели готовить телевизионный сюжет о наводнении в северо-восточных провинциях страны. В Кхонкене вертолет должен был принять на борт еще двух человек – местного корреспондента телеканала и оператора, сообщает TNN 24.

Катастрофа произошла около 09.00 по местному времени (05.00 мск) в среду. Вертолет упал на рисовое поле и загорелся.

Предварительно следствие выдвигает версию катастрофы, которая произошла в связи с плохими погодными условиями, так как в момент падения вертолета в районе маршрута его следования была низкая сплошная облачность и шел сильный дождь. Однако окончательное решение о причинах происшедшего будет принимать совместная комиссия по расследованию катастрофы, в состав которой входят представители департамента гражданской авиации, полицейского следствия и страховых компаний. В среду комиссия приступила к работе на месте происшествия, сообщает телеканал.