Браудер прокомментировал обсуждение Трампом возможности его выдачи в Россию

ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер назвал чудовищной саму идею того, что президент США Дональд Трамп готов обсуждать возможность его выдачи в Россию со своей командой.

"Идея, что Белый дом, что Дональд Трамп будут рассматривать выдачу этих людей и меня русским, просто чудовищна. Это, по сути, предательство – выдавать патриотичных людей, которые пытались поступать правильно", — сказал он в четверг в эфире телеканала Fox News

По мнению Браудера, администрация должна была вообще исключить такую вероятность.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс 18 июля заявила, что Трамп намерен проконсультироваться со своими советниками о возможности допроса российской стороной ряда американских граждан.

Ранее в ходе пресс-конференции по итогам встречи президентов США и РФ российский лидер Владимир Путин предложил сотрудничество американским следственным органам по 12 россиянам, обвиненным в хакерских атаках на выборы в США. При этом президент РФ подчеркнул, что тогда от американской стороны ожидаются аналогичные шаги по принципу взаимности: в ответ российская сторона будет ждать, что в США в присутствии российских следователей допросят тех лиц, в том числе, представителей спецслужб США, которых Москва подозревает в совершении преступлений на территории Российской Федерации.

Среди американских чиновников, которых Россия хотела бы допросить по делу осужденного в РФ главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, — бывший посол США в России Майкл Макфол, сообщил ранее журналистам начальник управления Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.