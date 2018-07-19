Директор ФБР прокомментировал предложение Путина Трампу

ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Директор ФБР Кристофер Рэй поставил под сомнение целесообразность участия американских следователей в допросах подозреваемых во вмешательстве в американские выборы россиян на территории РФ.

"Я думаю, что оставлю это на усмотрение спецпрокурора Мюллера", — сказал он на Аспенском форуме безопасности, комментируя возможное участие в этом ФБР.

"Я никогда не говорю никогда о чем бы то ни было, но это точно не занимает высокую строчку в списке наших методов расследования", — ответил он на дополнительный вопрос о том, есть ли вероятность участия американских следователей в подобных допросах не обязательно в России, но в любой другой стране.

Президент России Владимир Путин после встречи с лидером США Дональдом Трампом в Хельсинки заявил, что Москва может допустить американских представителей на допросы россиян, которых в Вашингтоне обвиняют в совершении преступлений, но на условиях взаимности — если в США допросят представителей американских спецслужб, подозреваемых по делу фонда Браудера Hermitage Capital.