Военнослужащие во время учений в Львовской области. Архивное фото

Военнослужащие во время учений в Львовской области. Архивное фото

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украинский завод "Импульс", входящий в состав госконцерна "Укроборонпром", начал серийное производство боеприпасов, которые соответствуют стандартам НАТО. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Как говорится в сообщении, на предприятии начато производство боеприпасов ПГОФ-40 для 40-мм автоматического гранатомета, сборка которых сейчас осуществляется вручную. Завод также пытается увеличить объем производства боеприпасов путем механизации производства и внедрения новых технологий.

Кроме того, на предприятии освоили производство инертных боеприпасов ПГИ-40, которые используются для пристрелки автоматического гранатомета и обучения личного состава.

Помимо этого, завод также осваивает производство боеприпасов ВОГ-25В, предназначенных для стрельбы из подствольных гранатометов для автоматов, стоящих на вооружении вооруженных сил.

В декабре 2014 года Верховная Рада внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Тем не менее, в июне 2016 года украинский парламент принял дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. По мнению экспертов, Украина вряд ли вступит в НАТО в ближайшие двадцать лет.