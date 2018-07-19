В Буркина-Фасо ликвидировали базы террористов на севере страны

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Военные Буркина-Фасо ликвидировали несколько баз предполагаемых террористов в ходе многодневной операции на севере страны, сообщил генштаб армии.

"Эта операция, начатая 8 июля подразделениями группировки антитеррористических сил (GFAT), позволила ликвидировать несколько баз террористов и задержать около 100 подозреваемых", — приводит агентство APA выдержки из коммюнике.

Сообщается, что после проверки 40 задержанных были освобождены, а остальные переданы полиции.

При проведении операции были ранены трое военнослужащих.