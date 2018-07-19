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Евродепутат рассказал, что заставит Латвию "перестать ненавидеть русских"

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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРига. Архивное фотоРига. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Латвия поменяет отношение к России, если изменятся отношения Москвы и Вашингтона, заявил депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов в интервью изданию Rubaltic.

По мнению политика, для улучшения отношений России и Латвии потребуется целый комплекс мероприятий, но самым важным определяющим фактором будет улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном.

"Понимаете, латышская элита очень чувствует силу, и если будут меняться отношения между Россией и США, то она будет, по крайней мере, выстраивать отношения с Россией по-другому. И многие будут удивлены, как это люди, которые еще недавно столь ненавистнически относились ко всему русскому и всему российскому, полностью изменили свое отношение", — подчеркнул парламентарий.

Народные гулянья в день праздника песни в Латвии. 1966 год
© РИА Новости / Ян Тихонов
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Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"
Евродепутат отметил, что для латвийских властей всегда было свойственно "прогибаться под сильных". По его словам, такая ситуация наблюдалась в течение пятидесяти лет нахождения республики в составе СССР.

"Когда было выгодно поменять ориентацию и прогнуться под сильных, латвийские правящие всегда это делали. И потом, был 50-летний советский период, когда наблюдалось абсолютно бесконфликтное взаимодействие латышской элиты и советской власти. А в начале 1990-х годов произошли резкая и полная переориентация тех же самых людей на сближение с Западом и переход на антирусские, антироссийские позиции", — сказал евродепутат.

Ленточка с латвийским флагом. Архивное фото
© Flickr / Dita Margarita
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После распада Советского Союза и вхождения в Евросоюз и НАТО отношения прибалтийских стран и Москвы значительно ухудшились. Россию начали рассматривать как "агрессора", не подкрепляя такие заявления какими-либо аргументами. В Латвии, в частности, к 2021 году обязали все учебные заведения прекратить обучение на русском и других языках нацменьшинств.

Помимо этого, в стране сохраняется институт неграждан — бывших граждан СССР, в основном русскоязычных, предки которых не жили в республике до 1940 года, но остались в ней после ее независимости. Так, неграждане, которых насчитывается порядка 250 человек, притесняются в правах, являясь постоянными жителями республики. Россия неоднократно привлекала международные организации на положение русскоговорящих как в Латвии, так и в других странах Прибалтики, и заявляла о неприемлемости дискриминационной политики Риги.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Маклай Главкин на кинозале
То есть без указки свыше ни ни,или как политический краснофонарный флюгер)))
03:19
19.07.2018
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