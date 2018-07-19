Трамп верит, что Россия пытается вмешаться в выборы в США

ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что принимает оценку директора национальной разведки США Дэна Коутса о том, что со стороны России сохраняется угроза вмешательства в предстоящие в ноябре выборы в конгресс.

"Ну, я принимаю (его оценку – ред.). Он эксперт. Это то, что он делает. Он делает очень хорошую работу. Я верю в Дэна Коутса. И если он говорит, то я принимаю это. Но я вам скажу, что лучше бы этого (вмешательства) не было", — заявил Трамп в интервью телеканалу CBS

В среду перед заседанием своего кабинета Трамп сказал "нет", когда журналистка спросила его, продолжает ли Россия быть нацелена на США. Представители СМИ истолковали слова президента как отрицательный ответ на вопрос, который подразумевал вменяемое России вмешательство как в выборы президента 2016 года, так и предстоящие в ноябре выборы в конгресс США. Однако позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уточнила, что ответ президента был отказом отвечать на вопросы, а не отрицанием вмешательства России в дела США.

Днем ранее Трамп уточнил свое заявление, сделанное на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля. Тогда он сказал, что не видит причин, по которым Россия могла вмешаться в выборы в 2016 году, а потом сказал, что имел в виду, что Россия могла вмешаться.

Заявления Трампа вызвали в США жесткую критику в его адрес. Ряд оппонентов американского президента обвиняют его чуть ли не в предательстве национальных интересов.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.