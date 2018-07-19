В Мексике оштрафовали партию будущего президента страны

МЕХИКО, 19 июл – РИА Новости. Партия будущего президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора "Морена" в среду была оштрафована на 197 миллионов песо (около 10,5 миллиона долларов) за нецелевое использование средств специального фонда, созданного для помощи пострадавшим от землетрясения в сентябре 2017 года.

Штраф был наложен Национальным избирательным институтом. По данным организации, из 78,8 миллиона собранных в этот фонд "Мореной" песо 64,5 миллиона были выплачены по чекам наличными, причем 80% получивших эти деньги физических лиц были связаны с партией.

"Речь шла об организованной группе лиц вокруг одной и той же партии, о целой параллельной схеме финансирования, и это называется мошенничество. Санкция – 197 миллионов песо, что составляет 250% от полученных доходов", — заявил глава контрольной комиссии института Хиро Мураяма.

Комиссия считает, что таким образом финансировались руководители и кандидаты "Морены" на местах перед выборами 1 июля.

По итогам выборов коалиция "Вместе сделаем историю" Обрадора (партия "Морена", Партия труда и партия "Социальная встреча") получила порядка 62% мест в палате депутатов и примерно 53% — в сенате конгресса Мексики. В абсолютном выражении это составляет соответственно 307-312 кресел в нижней палате (всего их 500) и 68-70 мест в верхней (из 128).

Сам Обрадор по итогам всеобщих выборов стал победителем, он вступит в должность президента Мексики 1 декабря этого года.