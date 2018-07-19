В США официально объявили о старте расследования по импорту урана

ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Минторг США в среду начал расследование того, угрожают ли поставки урана в США интересам национальной безопасности, говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении.

"Наше (США – ред.) производство урана, которое было необходимо для поддержания военной мощи и поставок электроэнергии, снизилось с 49% до 5%", — приводятся в заявлении слова главы минторга Уилбора Росса. В этой связи "бюро промышленности и безопасности министерства торговли проведет полное, справедливое и прозрачное расследование, чтобы определить, угрожает ли импорт урана национальной безопасности", говорится в заявлении.

Минторг добавляет, что данное решение стало ответом на прошение, поданное двумя американскими компаниями, занимающимися производством урана, и принято после консультации с заинтересованными промышленниками, членами конгресса, министерства обороны, министерства энергетики и других партнеров администрации.

Ранее министр Росс также направил письмо министру обороны США Джеймсу Мэттису, сообщив ему о начале расследования, добавляет минторг.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США по итогам расследования могут ввести ввозные пошлины на уран, основная доля которого поставляется в Штаты из России и Казахстана.