В США официально объявили о старте расследования по импорту урана

ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Минторг США в среду начал расследование того, угрожают ли поставки урана в США интересам национальной безопасности, говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении.
Минторг добавляет, что данное решение стало ответом на прошение, поданное двумя американскими компаниями, занимающимися производством урана, и принято после консультации с заинтересованными промышленниками, членами конгресса, министерства обороны, министерства энергетики и других партнеров администрации.
Ранее министр Росс также направил письмо министру обороны США Джеймсу Мэттису, сообщив ему о начале расследования, добавляет минторг.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США по итогам расследования могут ввести ввозные пошлины на уран, основная доля которого поставляется в Штаты из России и Казахстана.