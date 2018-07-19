Трамп объяснил, почему Черногория может втянуть НАТО в Третью мировую войну

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что новый член НАТО Черногория может втянуть альянс в Третью мировую войну.

Во время интервью Трамп обвинил жителей Черногории в "агрессивности". По его словам, Черногория — это крошечная страна с "очень агрессивным народом".

"Они могут разозлиться, и, поздравляю, у вас Третья мировая война", — сказал американский президент.

Кроме того, Трамп усомнился в необходимости коллективной обороны стран-членов НАТО, предусмотренной пятой статьей Североатлантического договора.

По его мнению, войска США не должны защищать Черногорию, потому что "это несправедливо, ведь они даже не платят". При этом он признал, что по уставу альянс должен будет защищать Черногорию в случае военного конфликта.

Черногория официально стала 29-м членом НАТО в начале июня 2017 года. Значительная часть населения бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу, в стране проходили акции протеста.