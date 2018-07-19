Белый дом заявил об угрозе вмешательства России в выборы в конгресс США

ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. США считают, что по-прежнему существует угроза со стороны РФ в части вмешательства в выборы, но американская администрация предпринимает все необходимые шаги для того, чтобы это предотвратить, заявила в ходе регулярного брифинга для журналистов представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Мы считаем, что угроза со стороны РФ по-прежнему есть, и мы предпринимаем все усилия, чтобы предотвратить вмешательство в выборы", — сказала она.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.