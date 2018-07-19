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В мире

Оговорился? Кого боится "бесстрашный" Трамп

(обновлено: 08:10 19.07.2018)
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© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп в Белом доме, Вашингтон, США. 17 июля 2018Президент США Дональд Трамп в Белом доме, Вашингтон, США. 17 июля 2018
© REUTERS / Leah Millis

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Игорь Гашков, Владимир Ардаев. После саммита в Хельсинки — шаг назад. Дональд Трамп заявил, что его слова на пресс-конференции поняли неверно. Мир услышал, что американское разведсообщество не представило никаких доказательств вмешательства России в президентские выборы в США. "Моя фраза должна была прозвучать так: я не вижу никаких доказательств того, что за вмешательством в выборы не стояла Россия", — уточнил несколько часов спустя американский лидер. Он по-прежнему верит, что ему удастся наладить диалог с Москвой, и упоминает "большие последствия" недавних переговоров.

Все против Трампа

Президент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции в Хельсинки
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Трамп назвал критику его встречи с Путиным "помешательством"
Традиционная проблема 45-го президента США — его отношения с правящим классом. После встречи с Путиным в Хельсинки, состоявшейся 16 июля, конгрессмены упрекают Трампа за недостаточно жесткий тон в разговоре с российским коллегой, причем критикуют его и оппоненты-демократы, и соратники-республиканцы. Хуже всего, по их мнению, то, что президент США не солидарен со спецслужбами. Те обвиняют Кремль во вмешательстве в выборы 2016 года, хозяин Белого дома ставит их выводы под сомнение.

Наступление на Трампа ведется одновременно и справа, и слева. Лидер демократического меньшинства в конгрессе Чак Шумер призвал провести слушания с участием госсекретаря Майка Помпео, чтобы выяснить, какие именно обещания Трамп давал Путину. Глава фракции республиканского большинства Митч Макконнелл считает доказательства российского вмешательства "неоспоримыми" и требует не считать русских друзьями.

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018 года
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018 года

Под давлением политического класса Трамп вынужден скорректировать свою позицию. Прилетев из Хельсинки в Вашингтон, он сообщил, что "полностью доверяет разведывательному сообществу". При этом, по его мнению, на волеизъявление американцев могли влиять и другие иностранные державы. Кроме того, он повторил: никакого сговора с Кремлем у него не было, и само по себе вмешательство никак не сказалось на результатах выборов. То есть он, Дональд Трамп, победил самостоятельно, без чьей-либо помощи извне.

Его оппонентов такая уступка не устроила. Чак Шумер назвал ремарку Трампа очередным проявлением "слабости".

Наказывать снова и снова

Президент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Трамп рассказал, чем вызвана критика в его адрес
Спикер палаты представителей конгресса Пол Райан сообщил, что депутаты могут одобрить новый пакет антироссийских санкций за предполагаемое вмешательство в выборы. Ограничительные меры с такой формулировкой, если они будут приняты, пополнят уже действующий длинный список. Санкции вводились летом 2017-го и весной 2018-го, в том числе против ряда отечественных бизнесменов и глав госкомпаний.

По мнению экспертов, конгресс способен пойти на очередные санкции, чтобы помешать осторожному сближению, наметившемуся в Хельсинки. Часть ограничений Трампу будет трудно отвергнуть, потому что они соответствуют его официальному курсу на экспорт энергоносителей за рубеж. 

"Санкции могут быть как персональные, так и секторальные. Например, против IT-компаний, обвиняемых во взломе американских серверов. Или против энергетических компаний, учитывая, что, как заявил сам Трамп, США будут жестко конкурировать с Россией на европейском рынке углеводородов", — считает редактор американского сетевого издания Al-Monitor, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Максим Сучков. Другой эксперт этого клуба, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов уверен, что новые ограничения, скорее всего, коснутся "компаний ВПК и российской энергетической сферы".

© AP Photo / Andrew HarnikСлушания о предположительном вмешательстве России в президентские выборы США в Вашингтоне. 21 июня 2017 года
© AP Photo / Andrew Harnik
Слушания о предположительном вмешательстве России в президентские выборы США в Вашингтоне. 21 июня 2017 года

Готовность американского политического класса к резким шагам усиливается по мере приближения к парламентским выборам. Для демократов и оппозиционно настроенных республиканцев важно дистанцироваться от Трампа, чтобы мобилизовать сторонников. Радикальные противники нынешнего курса вновь вспомнили об импичменте.

Колебания самого Трампа объясняются этим же. Эксперты солидарны в том, что "бесстрашный" и непредсказуемый президент опасается проиграть промежуточные выборы в конгресс, потому что затем он может проиграть и президентские.

Что думают американцы

Несмотря на возмущение политического класса, американское общественное мнение не так единодушно. Согласно опросу Ipsos, негативно участие Трампа в саммите в Хельсинки оценили 55 процентов, позитивно — 37.

Президент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции в Хельсинки
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Аналитик объяснил, почему Трамп изменил позицию по "вмешательству" в выборы

Социологическая служба Gallup установила, что антироссийская кампания в американских масс-медиа не всегда достигает результата. В 2014 году 22 процента республиканцев выступали за дружеские отношения с Россией, в 2018-м доля таких избирателей увеличилась до 40 процентов. Это преимущественно правые республиканцы, поддерживающие Трампа и не доверяющие общенациональным СМИ.

Эксперты предполагают, что отношение к Москве улучшается у тех американцев, кто продолжает активно поддерживать Трампа, несмотря на ведущуюся против него кампанию. Они верят обещаниям президента "поладить с Россией", видят, что это возможно, и не считают русских врагами.

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