Бутина не является российским агентом, заявил адвокат

ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости. Российская гражданка Мария Бутина не является агентом России, защита уверена в том, что выиграет суд, заявил ее адвокат Роберт Дрисколл.

"Мы категорически не согласны с решением, что нет никаких условий для освобождения невиновной студентки до суда. Она знала об уголовном расследовании на протяжении месяцев, не делала попыток бежать, да и власти, которые держали ее под наблюдением все это время, не предполагали, чтобы она делала такие попытки. Мы уверены, что она выиграет это дело. Она не является агентом российского правительства или Российской Федерации, она невиновна в предъявленных ей обвинениях. Она просто молодая студентка, которая хочет найти себя в Америке", — сказал адвокат журналистам.

Бутину обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Это стандартные обвинения в делах о шпионаже. По совокупности предъявленных обвинений Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки.

По словам Захаровой, создается впечатление, что ФБР выполняет политический заказ, никакой фактической базы для обвинений в адрес россиянки нет, претензии к Бутиной "притянуты за уши".