Суд в США оставил россиянку Бутину под стражей

ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Обвинение и защита по делу российской гражданки Марии Бутиной спорили в среду в суде о ее содержании под стражей.

Прокуратура добивается, чтобы Бутина, задержанная 15 июля, была помещена под стражу до суда. Адвокат предложил освободить ее до процесса. Бутина уже была арестована на временной основе 16 июля. Бутину обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом.

Фотографировалась на Капитолии и встречалась с "разведчиком"

Представитель обвинения заявил, что считает доказанным, что Бутина работала от имени российского правительства.

По его словам, заявления защиты о невиновности Бутиной "не только абсурдны, но и противоречат всему, что она делала в США на протяжении последних трех лет".

Прокурор перечислил ряд случаев, в которых Бутина общалась с неким российским официальным лицом, делая особый акцент на даты, связанные с президентскими выборами в США. В США идет расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы, которое Москва опровергает. При этом обвинения против Бутиной никак прямо не касаются выборов.

В частности, на следующий день после выборов президента США в 2016 году Бутина написала чиновнику в Москве, что "готова к дальнейшим заданиям", сообщил прокурор. Он не привел свидетельств тому, чтобы эти задания имели какую-либо противоправную составляющую. Также прокурор приложил к делу и обнародовал в суде фото Бутиной на фоне Капитолия в Вашингтоне, снятое в день инаугурации президента США, не пояснив, как это связано с обвинениями против нее. Адвокат на это заявил, что считает абсурдным использование подобной фотографии как улики.

Кроме того, прокурор обнародовал фото, сделанное наружным наблюдением ФБР, на котором Бутина встречается в ресторане в Вашингтоне с неким молодым человеком, которого ФБР считает сотрудником российской разведки. Адвокат Роберт Дрисколл признал, что Бутина встречалась с российским дипломатом, впоследствии высланным из США, но заявил, что ей ничего не было известно о его предполагаемой работе с российской разведкой. Фотография была показана в зале, но не опубликована в материалах суда.

Также представитель обвинения заявил, что в случае освобождения Бутиной под залог она может скрыться в российском посольстве, получить на законных основаниях паспорт, после чего российские дипломаты могут помочь ей покинуть страну. "Нет никакого способа обеспечить возвращение Марии Бутиной в суд", — сказал представитель прокуратуры.

"Марию следует освободить"

В свою очередь, представитель защиты Роберт Дрисколл заявил, что Бутину следует освободить до суда.

"Марию следует освободить", — сказал Дрисколл.

По его словам, Бутина на протяжении долгого времени находилась под наблюдением ФБР, а ее защитники до ее ареста 15 июля связывались с американскими прокурорами по вопросу о спекуляциях в СМИ относительно Бутиной. Бутина также сотрудничала с сенатским комитетом по разведке, расследующим предполагаемое "российское вмешательство" в выборы в США, которое Москва опровергает, сообщил адвокат.

По его словам, Бутина собиралась переехать в Южную Дакоту со своим другом после окончания Американского университета, в то время как обвинение представляет подготовку отъезда Бутиной как желание бежать в Россию. "Правительство было полностью в курсе, что она переезжала в Южную Дакоту", — сказал адвокат.

Дрисколл считает надуманными заявления прокурора, что Бутину могут вывезти из страны российские дипломаты. По его словам, подобные спекуляции можно строить в отношении любого иностранного гражданина в США.

Также адвокат сообщил, что 25 апреля 2018 года к Бутиной явилась большая группа вооруженных агентов ФБР, но после этого она не стала звонить в посольство, а связалась со своим адвокатом, который, в свою очередь, общался с прокурорами. Бутина также отвечала на официальные запросы из прокуратуры Южной Дакоты и на запросы сенатского комитета по разведке, уточнил Дрисколл.

В целом, по словам адвоката, Бутина не совершила ничего незаконного и нет оснований полагать, что она намерена бежать из США. Дрисколл предложил, чтобы Бутину освободили с предписанием еженедельно отмечаться в правоохранительных органах.

Всем действиям Бутиной есть "совершенно невинные объяснения", подытожил адвокат.

Суд в настоящее время решает, оставить ли Бутину под стражей.

Ранее, комментируя обвинения в адрес российской гражданки, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки. По словам Захаровой, создается впечатление, что ФБР выполняет политический заказ, никакой фактической базы для обвинений в адрес россиянки нет, претензии к Бутиной притянуты за уши.