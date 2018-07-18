Россия не прекратит сотрудничество с Ираном из-за санкций США

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Россия не признает односторонние американские санкции против Ирана, поэтому не будет их соблюдать, и они не повлияют на экономическое сотрудничество двух стран, заявил посол России в Иране Леван Джагарян.

"Наши торгово-экономические отношения развиваются достаточно активно, у нас есть ряд крупных проектов. Это и вторая, и третья очереди АЭС "Бушер", сооружение четырех энергоблоков ТЭС "Сирик" в провинции Хормозган и электрификация железнодорожного участка Гермсар—Инче-Бурун. На сегодняшний день, несмотря на угрозы со стороны США, я не вижу препятствий для реализации этих проектов. Работа над ними продолжается в штатном режиме", — заявил Джагарян в интервью газете "Коммерсантъ"

При этом российская сторона отмечает, что сейчас остается несколько нерешенных вопросов, добавил дипломат.

"Мы приступаем к реализации этих проектов, но нерешенными остаются несколько технических моментов. После их снятия российская сторона сможет открыть финансирование. Под проекты сооружения ТЭС и электрификации железнодорожного участка Россией предусмотрены госкредиты в размере 1,2 миллиарда евро и 1 миллиарда евро", — отметил посол.

Россия продолжит закупать иранскую нефть после возобновления санкций со стороны США, дополнил он.

"Мы не признаем односторонние американские санкции, с нашей точки зрения, они незаконны. Иран твердо придерживается своих обязательств в рамках СВПД, что неоднократно подтверждало МАГАТЭ", — подчеркнул Джагарян.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.