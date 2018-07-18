Россия не прекратит сотрудничество с Ираном из-за санкций США

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Россия не признает односторонние американские санкции против Ирана, поэтому не будет их соблюдать, и они не повлияют на экономическое сотрудничество двух стран, заявил посол России в Иране Леван Джагарян.
При этом российская сторона отмечает, что сейчас остается несколько нерешенных вопросов, добавил дипломат.
"Мы приступаем к реализации этих проектов, но нерешенными остаются несколько технических моментов. После их снятия российская сторона сможет открыть финансирование. Под проекты сооружения ТЭС и электрификации железнодорожного участка Россией предусмотрены госкредиты в размере 1,2 миллиарда евро и 1 миллиарда евро", — отметил посол.
"Мы не признаем односторонние американские санкции, с нашей точки зрения, они незаконны. Иран твердо придерживается своих обязательств в рамках СВПД, что неоднократно подтверждало МАГАТЭ", — подчеркнул Джагарян.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.