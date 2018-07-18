Госдеп назвал обвинения России по делу Браудера абсурдными

ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Утверждения российской стороны о причастности к преступлениям граждан США, которых Москва хотела бы допросить по делу Уильяма Браудера, абсурдны, заявила в среду журналистам представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Российские утверждения абсолютно абсурдны", — сказала она.

Президент России Владимир Путин после встречи с лидером США заявил, что Москва может допустить американских представителей на допросы россиян, которых в Вашингтоне обвиняют в совершении преступлений, но на условиях взаимности — если в США допросят представителей американских спецслужб, подозреваемых по делу фонда Браудера Hermitage Capital.