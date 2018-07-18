В Вашингтоне проверяют сообщения о вооруженном человеке возле университета

Полицейский на одной из улиц Вашингтона. Архивное фото

Полицейский на одной из улиц Вашингтона. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Полиция проверяет сообщения о вооруженном человеке близ "Американского университета" в Вашингтоне, на территории вуза объявлена команда "всем в укрытие".

Учебное заведение в своем микроблоге в Twitter сообщило, что "здания досматриваются столичной полицией и полицией университета".

"Территория и дороги закрыты. Продолжайте оставаться в укрытии", — отмечается в сообщении.

Ранее полиция сообщила, что получила "сообщения о вооруженном нарушителе близ кампуса". Подробности инцидента не сообщаются.

Пресс-секретарь университета Наталья Абель сообщила РИА Новости, что пока не располагает информацией об инциденте. "Пока мы не можем ничего прокомментировать. Сейчас информация проверяется", — сказала она.