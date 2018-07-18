Бутина заявила о невиновности по предъявленным обвинениям

ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Гражданка России Мария Бутина, которая обвиняется в США по делу о шпионаже, заявляет о своей невиновности.

"Невиновна, ваша честь", — ответил от имени подзащитной ее адвокат Роберт Дрисколл на вопрос судьи.

Сама Бутина, бледная женщина выше среднего роста со светло-рыжими волосами, находилась в суде, но ничего не говорила. На ней был оранжевый костюм заключенной.

Суд сделал перерыв в заседании, чтобы решить вопрос об аресте Бутиной до суда, как того добивается обвинение.

Бутину обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Это стандартные обвинения в делах о шпионаже. По совокупности предъявленных обвинений Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки. По словам Захаровой, создается впечатление, что ФБР выполняет политический заказ, никакой фактической базы для обвинений в адрес россиянки нет, претензии к Бутиной притянуты за уши.