Греция обвинила МИД России в "неуважении к стране"

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции, комментируя брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, обвинило министерство в "неуважении к третьей стране", непонимании современного мира и потребовало прекратить "постоянное неуважение к Греции" и вмешательство во внутренние дела.
В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия, подобные высылке российских дипломатов из Греции, не остаются без последствий. По ее словам, в России есть понимание того, что "народ Греции должен общаться с российским партнером, россиянами и не страдать от грязных провокаций, в которые, к сожалению, Афины были втянуты".
"Сегодняшние заявления представителя МИД России являются характерным примером неуважения к третьей стране, а также отсутствия понимания современного мира, в котором государства, независимо от их размера, имеют самостоятельность и могут осуществлять независимую, демократическую и многогранную внешнюю политику. Такая негативная логика побудила четырех российских граждан принять действия, которые привели к их высылке или запрету на въезд в Грецию", — говорится в заявлении МИД Греции, поступившем в РИА Новости.
По заявлению МИДа, Греция стремилась отделить действия этих людей от официальной российской внешней политики.
"Однако, своим сегодняшним заявлением представитель МИД РФ принимает их и показывает, что она хотела бы легализовать эти незаконные действия", — заявили Афины.
Он назвал "голословными" заявления, что решение выслать дипломатов было принято под давлением других стран.
"Голословные утверждения, в соответствии с которыми решение было принято под давлением других, недостойны комментариев и показывают менталитет людей, которые не понимают принципов и ценностей греческой внешней политики", — говорится в документе.