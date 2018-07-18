Греция обвинила МИД России в "неуважении к стране"

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции, комментируя брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, обвинило министерство в "неуважении к третьей стране", непонимании современного мира и потребовало прекратить "постоянное неуважение к Греции" и вмешательство во внутренние дела.

Заявление греческого МИДа стало первой официальной реакцией после высылки двух российских дипломатов и запрете на въезд в Грецию еще двум российским гражданам.

В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия, подобные высылке российских дипломатов из Греции, не остаются без последствий. По ее словам, в России есть понимание того, что "народ Греции должен общаться с российским партнером, россиянами и не страдать от грязных провокаций, в которые, к сожалению, Афины были втянуты".

"Сегодняшние заявления представителя МИД России являются характерным примером неуважения к третьей стране, а также отсутствия понимания современного мира, в котором государства, независимо от их размера, имеют самостоятельность и могут осуществлять независимую, демократическую и многогранную внешнюю политику. Такая негативная логика побудила четырех российских граждан принять действия, которые привели к их высылке или запрету на въезд в Грецию", — говорится в заявлении МИД Греции, поступившем в РИА Новости.

Греческий МИД утверждает, что российские власти были проинформированы о ситуации. "Свидетельства, на основании которых действовала Греция, были своевременно представлены российским властям. Кроме того, сами российские власти очень хорошо знают, что делают их люди",- говорится в документе.

По заявлению МИДа, Греция стремилась отделить действия этих людей от официальной российской внешней политики.

"Однако, своим сегодняшним заявлением представитель МИД РФ принимает их и показывает, что она хотела бы легализовать эти незаконные действия", — заявили Афины.

"Постоянное неуважение к Греции должно прекратиться. Никто не имеет права и не может вмешиваться во внутренние дела", — заявил МИД.

Он назвал "голословными" заявления, что решение выслать дипломатов было принято под давлением других стран.

"Голословные утверждения, в соответствии с которыми решение было принято под давлением других, недостойны комментариев и показывают менталитет людей, которые не понимают принципов и ценностей греческой внешней политики", — говорится в документе.