Итальянская проводница догнала уехавший от нее поезд на такси

РИМ, 18 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская проводница была вынуждена воспользоваться такси после того, как ее поезд уехал со станции без нее.

Неожиданный казус произошел в понедельник в региональном поезде, следовавшем от небольшого тосканского городка Инчиза-Вальдарно до Флоренции, сообщает газета Repubblica.

На одной из станций проводница вышла из поезда, чтобы убедиться, что все пассажиры сошли или поднялись в вагоны. Отдав соответствующий сигнал машинисту и закрыв двери, она вернулась в состав, однако в последний момент заметила на перроне какое-то движение и от "переизбытка щепетильности" снова вышла на платформу.

В результате электричка уехала без нее, а женщина связалась с коллегами по телефону и вызвала такси. На нем она добралась до следующей, расположенной в нескольких километрах станции, где ее уже полчаса ожидал состав.

Пассажиры поезда позднее заявили, что отъезжая со станции, они слышали настойчивый стук в двери и подумали, что это пытался попасть внутрь кто-то опоздавший. На следующей остановке они стали свидетелями того, как наконец-то вернувшаяся на работу проводница "с одышкой" прошла по вагонам и принесла свои извинения.

Несколько лет назад житель российского Братска, выпав из вагона поезда, который шел на полном ходу по территории Амурской области, пробежал по морозу за уходящим составом около семи километров. Мужчина вышел в тамбур покурить, но, возвращаясь в вагон, перепутал двери, шагнул в темноту и оказался на рельсах один посреди тайги. В 40-градусный мороз он был одет в спортивные штаны, сланцы и футболку.