ООН, 18 июл — РИА Новости. Совет Безопасности ООН не имеет отношения к утверждению или одобрению соглашения о переименовании Македонии, заявил РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя РФ Дмитрий Полянский.
"Совбез ООН теоретически не может заблокировать, тем более мы не могли никак никому угрожать, это в принципе не наша практика, не наши методы", — сказал Полянский.
"Это полный бред — Совбез не должен утверждать никакое соглашение о переименовании Македонии", — добавил он.
Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров ранее подписали соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония. Продолжавшийся свыше 25 лет спор о названии между Грецией и Македонией мешал приему последней в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония.
В Москве стремление Македонии в НАТО считают ее суверенным делом. Об этом, в частности, в конце июня заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом он добавлял, что Россия дорожит добрыми отношениями со Скопье и заинтересована в их развитии.