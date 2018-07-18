ООН, 18 июл — РИА Новости. Совет Безопасности ООН не имеет отношения к утверждению или одобрению соглашения о переименовании Македонии, заявил РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя РФ Дмитрий Полянский.

"Совбез ООН теоретически не может заблокировать, тем более мы не могли никак никому угрожать, это в принципе не наша практика, не наши методы", — сказал Полянский.

"Это полный бред — Совбез не должен утверждать никакое соглашение о переименовании Македонии", — добавил он.

Ранее греческие СМИ писали о том, что перед последним кризисом с высылкой российских дипломатов министр иностранных дел РФ Сергей Лавров якобы угрожал греческому коллеге заблокировать в СБ ООН соглашение о новом названии Македонии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдом данные публикации.

Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров ранее подписали соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония. Продолжавшийся свыше 25 лет спор о названии между Грецией и Македонией мешал приему последней в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил в ходе саммита организации в Брюсселе 11 июля, что лидеры всех 29 стран-членов официально пригласили Македонию вступить в НАТО. Столтенберг уточнил, что "как только Македония внесет необходимые изменения в конституцию, мы сможем официально пригласить страну вступить в НАТО под новым названием — Республика Северная Македония". После подписания протокола о вступлении в НАТО его предстоит ратифицировать парламентам всех 29 стран альянса.

В Москве стремление Македонии в НАТО считают ее суверенным делом. Об этом, в частности, в конце июня заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом он добавлял, что Россия дорожит добрыми отношениями со Скопье и заинтересована в их развитии.