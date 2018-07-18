Трамп назвал себя самым жестким президентом США по отношению к России

ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал себя самым жестким из всех президентов Соединенных Штатов по отношению к России.

"Посмотрите на цифры, посмотрите, что мы сделали, посмотрите на санкции, на послов, которых там нет, на то, что, к сожалению, недавно произошло в Сирии", — сказал Трамп перед началом заседания своего кабинета в Белом доме.

Трамп добавил, что президент России Владимир Путин "не рад и не должен быть рад" подобной линии президента США.

Позиция по "вмешательству" России

Ранее Трамп сказал, что все же доверяет выводам американских спецслужб о "российском вмешательстве" в американские выборы.

"Я принимаю выводы разведывательного сообщества, что имело место вмешательство (России. — Прим. ред.), могли быть и другие люди. И не было никакого сговора (с Россией. — Прим. ред.)", — сказал Трамп. По его словам, он полностью верит и поддерживает спецслужбы.

Его слова расходятся с теми, что он говорил на совместной конференции с российским лидером.

Тогда Трамп заявил, что в скандале с предполагаемым российским вмешательством на выборах "виноваты обе стороны", чем навлек на себя яростную критику внутри США.

Американский президент уточнил, что не видит доказательств российского вмешательства, которое Кремль также опровергает.

Накануне Трамп написал, что встреча с Путиным была еще удачнее, чем саммит НАТО, что вызвало новую волну критики.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась в понедельник в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.