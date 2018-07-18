Итальянцы назвали Путина "лидером будущего", сообщают СМИ

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Италии президента России Владимира Путина считают "лидером будущего". Об этом свидетельствуют данные исследования "Карта слов", проведенного организацией Демос-Кооп и опубликованного в газете "La Repubblica".

Помимо основной части, исследование также включало в себя раздел "Видение будущего", который отражает мнение участников опроса в отношении перспектив международной политики.

Как сообщает издание, большинство итальянцев считают наиболее близким для себя народом испанцев. Россияне идут на втором месте. А наиболее острые отношения, по мнению большинства респондентов, сложились у Италии с Францией. Подобное "похолодание" вызвано позицией французского руководства по теме мигрантов, отмечается в статье.

Наиболее уважаемым лидером большинство итальянцев считают Ангелу Меркель. В то же время, большая часть опрошенных назвали лидером будущего российского президента Владимира Путина. Его американский коллега, как сообщает издание, напротив, не пользуется у итальянцев популярностью.

Также исследование показало, что большинство итальянцев считают сложившейся реальностью трехстороннее противостояние Евросоюза, США и России. При этом, как подчеркивает издание, именно российский и американский лидеры сейчас играют главные роли в Европе, в то время как европейским политикам отводится роль стороннего наблюдателя.