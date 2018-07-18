Обвинение в США утверждает, что Бутина связана с "российскими олигархами"

ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Прокуроры в США утверждают, что обвиняемая в шпионаже гражданка РФ Мария Бутина связана с "российскими олигархами", говорится в документах суда.

"В дополнение к ее связям с российским правительством есть улики в пользу того, что Бутина имеет хорошие связи с богатыми бизнесменами в среде российских олигархов. Ее сообщения в Twitter и чатах, а также электронные письма содержат упоминания об известном российском бизнесмене с глубокими связями с администрацией президента России", — говорится в ходатайстве о заключении Бутиной под арест до суда.

Утверждается, что данный бизнесмен, имя которого не называется, упоминается в переписке как финансовый спонсор Бутиной.

Кроме того, Бутина общалась с другим бизнесменом относительно бюджета ее поездки в США, утверждается в ходатайстве.

Бутину обвиняют в работе агентом иностранного правительства в США без регистрации при министерстве юстиции — это стандартное обвинение в делах о шпионаже. Обвинение требует оставить ее под стражей под суда. Российские дипломаты заявляют, что требуют консульского доступа к Бутиной, которая была задержана 15 июля, но пока не получили такой возможности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки. По словам Захаровой, создается впечатление, что ФБР выполняет политический заказ, никакой фактической базы для обвинений в адрес россиянки нет, претензии к Бутиной притянуты за уши.