СМИ обвинили Тимошенко в попытке попасть на встречу Путина и Трампа

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко через американских лоббистов пыталась попасть на встречу президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщило в среду украинское издание "Главком"; сама Тимошенко эту информацию опровергла.

Первая полноформатная встреча президентов России и США состоялась 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. Президент РФ в интервью российским СМИ заявил, что договорился с Трампом о новых способах урегулирования ситуации на востоке и юге Украины.

По данным издания "Главком", американский лоббист Боб Ливингстон, представляющий компанию The Livingstone Group, в письме, которое есть в распоряжении редакции, сообщил, что Тимошенко намеревалась посетить Вашингтон в середине июля, чтобы обсудить "улучшение связей между США и Украиной". Соответствующее письмо было зарегистрировано в начале июля в Департаменте юстиции США, как предусматривает американское законодательство о регистрации иностранных агентов.

"Ливингстон также отмечает в письме, что Тимошенко готова прибыть на встречу Трампа и Путина, "если это будет полезным", — пишет издание. Ссылаясь на источники в дипломатических кругах, издание сообщает, что такое письмо могло быть направлено только в Белый дом, который сейчас курирует все вопросы, касающиеся связей с Россией.

Отмечается, что заказчиком лоббистских услуг является компания Innovative Technology & Business Consulting. По условиям годового контракта клиент выплачивает The Livingstone Group 50 тысяч долларов в месяц.

Тимошенко в комментарии изданию эту информацию опровергла, а письмо назвала "фальшивкой". "Мы будем искать этих людей, будем опровергать эту информацию и будем требовать, чтобы они также ее опровергли. Никаких контрактов мы не подписывали. Это спецоперация по моей дискредитации, потому что информация не соответствует действительности. Расцениваю это как фальшивку", — сказала экс-премьер.