"Брошь со смыслом": в Сети нашли "скрытое послание" Елизаветы II к Трампу

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. В соцсетях обратили внимание на двусмысленный подбор украшений королевы Великобритании Елизаветы II во время встреч с главой США Дональдом Трампом, пишет издание Daily Mail.
Пользователь твиттера под ником @SamaruiKnitter обратила внимание на броши, которые надевала королева во время визита Трампа.
Отмечается, что в первый день встречи Елизавета II выбрала украшение в виде зеленого цветка, подаренное ей Бараком и Мишель Обамой. @SamaruiKnitter сочла это интересным выбором на фоне непростых отношений Трампа со своим предшественником.
Кроме того, комментатор заметила, что третье украшение Елизаветы II также можно назвать символическим. Надетая ею в заключительный день визита Трампа брошь "Снежинка Канады" была подарена королеве Британии бывшим генерал-губернатором Канады Дэвидом Джонстоном. @SamaruiKnitter отметила, что такой выбор может послужить намеком, учитывая обострение отношение Трампа с премьером Канады Джастином Трюдо.
Ранее в Сети осудили Трампа, оттолкнувшего Елизавету II в сторону. Пользователи твиттера сочли такой поступок оскорблением Британии.