Киев попросил США разъяснить детали переговоров Трампа и Путина по Украине

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украинский МИД пытается выяснить в Вашингтоне, какие именно предложения по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины обсуждали президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп в Хельсинки. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук.

Ранее о своих опасениях в том, что конфликт в Донбассе будет решаться без учета интересов Киева, заявил лидер украинской партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко.

Политик считает неправильным то, что переговоры проходят без участия киевской стороны. "То, что сказал президент РФ, что есть некоторые новые предложения, я уверен, что президент Украины даже о них не знает. И это плохо, потому что без нас принимаются какие-то обсуждения. И может так случиться, что без нас будет принято какое-то решение, а это невозможно для страны", — сказал Бойко.

По его мнению, в вопросе достижения мира в Донбассе инициатива должна исходить от Киева.

Саммит в Хельсинки

В понедельник президенты России и США провели двусторонний саммит в Хельсинки. Во время переговоров два лидера обсудили международную проблематику, в частности, Сирию, Иран и Украину.

Кроме того, были затронуты экономические вопросы, в частности, реализация проекта "Северный поток — 2" и поставки американского сжиженного природного газа в Европу. Наконец, Путин и Трамп подробно поговорили о двусторонних отношениях, в том числе и о таких "болевых точках", как вменяемое России "вмешательство" в американские выборы.

Оба лидера позитивно оценили исход встречи.

"Я только что закончил обсуждение с президентом Путиным по широкому кругу вопросов, критически важных для наших стран. У нас был прямой, открытый, очень продуктивный диалог", — заявил американский президент.

Он подчеркнул, что встреча с Путиным стала переломным моментом в отношениях между Россией и США.

"Я лучше пойду на политический риск в интересах мира, чем стану рисковать миром из-за политики", — отметил глава Белого дома. Он также выразил надежду, что Москва и Вашингтон смогут решить все проблемы, которые обсуждались на саммите в Хельсинки.

Путин, в свою очередь, рассказал, что встреча прошла в откровенной и деловой атмосфере, переговоры были успешными и полезными.

Он подчеркнул, что трудности и напряженность в двусторонних отношениях не имеют объективных причин. Он напомнил, что холодная война давно осталась позади.

Владимир Путин также сообщил журналистам, что на переговорах с Трампом они договорились проработать на экспертном уровне вопрос урегулирования кризиса на Украине.