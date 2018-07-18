Предъявленные Бутиной обвинения предполагают до 15 лет заключения

ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Обвиняемой в США в шпионаже гражданке РФ Марии Бутиной грозит до 15 лет по совокупности предъявленных обвинений, говорится в документах суда.

Максимальный срок по статье "сговор с целью работы агентом иностранного правительства без соответствующей регистрации" — пять лет. Еще до десяти лет грозит по факту такой работы — это отдельное обвинение, предъявленное Бутиной во вторник, говорится в документах суда.

На практике, как правило, происходит сложение приговоров по схожим статьям, то есть Бутину могли бы осудить на 10, а не 15 лет, но это находится в компетенции суда.

Бутину обвиняют в работе агентом иностранного правительства в США без регистрации при министерстве юстиции — это стандартное обвинение в делах о шпионаже. Обвинение требует оставить ее под стражей под суда.

Российские дипломаты заявляют, что требуют консульского доступа к Бутиной, которая была задержана 15 июля, но пока не получили такой возможности.