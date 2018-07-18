В США потребовали оставить Бутину под стражей из-за "риска побега"

ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Обвинение в США требует оставить обвиняемую в шпионаже россиянку Марию Бутину под стражей до суда, ссылаясь на риск побега, говорится в 29-страничном ходатайстве, поданном в федеральный окружной суд Вашингтона.
Бутина уже была арестована судом на временной основе на судебном заседании 16 июля. Новое заседание, на котором, как ожидается, будет рассмотрено ходатайство об аресте до суда, состоится в среду в Вашингтоне.
Россиянку обвиняют в работе агентом иностранного правительства в США без регистрации при министерстве юстиции — это стандартное обвинение в делах о шпионаже. Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля. Российские дипломаты заявляют, что требуют от американских властей консульского доступа к ней, но пока не получили его.