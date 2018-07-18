В США потребовали оставить Бутину под стражей из-за "риска побега"

ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Обвинение в США требует оставить обвиняемую в шпионаже россиянку Марию Бутину под стражей до суда, ссылаясь на риск побега, говорится в 29-страничном ходатайстве, поданном в федеральный окружной суд Вашингтона.

"Существует серьезный риск побега Марии Бутиной, учитывая природу выдвинутых обвинений, ее прошлые попытки обмана, возможный приговор, явные доказательства вины, широкие зарубежные связи Бутиной и отсутствие каких-либо значительных связей с США", — говорится в ходатайстве.

Бутина уже была арестована судом на временной основе на судебном заседании 16 июля. Новое заседание, на котором, как ожидается, будет рассмотрено ходатайство об аресте до суда, состоится в среду в Вашингтоне.

Россиянку обвиняют в работе агентом иностранного правительства в США без регистрации при министерстве юстиции — это стандартное обвинение в делах о шпионаже. Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля. Российские дипломаты заявляют, что требуют от американских властей консульского доступа к ней, но пока не получили его.