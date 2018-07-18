Российские военные извинились за учения со стрельбой в армянском селе

МОСКВА 18 июл — РИА Новости. Российская 102-я военная база в Армении проанализирует ситуацию с инцидентом в Ширакской области, заявил заместитель командира базы по работе с личным составом Алексей Полюхович. Кроме того, губернатор Ширакской области Карен Саруханян отметил, что российские военные сообщили о произошедшем и извинились за инцидент.
В свою очередь Саруханян добавил, что российские военные извинились за проведенные без предупреждения учения.
"Такое произошло впервые, и они заверили, что в следующий раз подобного не повторится", — подчеркнул Саруханян. Губернатор также отметил, что в отношении ответственных за произошедшее начали служебную проверку. Саруханян пообещал, что виновных привлекут к ответственности.
Резюмируя, глава области добавил, что военным следовало проинформировать местную администрацию о готовящихся учениях, однако, по их словам, в районе села проводить учения не планировалось.
Военная база
Соглашение об объединенной группировке войск
В 2016 году Москва и Ереван заключили соглашение об объединенной группировке войск (ОГВ) двух стран. Основной целью объедения является предупреждение вооруженного нападения на Россию или Армению. Документ предусматривает формирование общего пространства обороны и безопасности, его положения затрагивают вопросы силового блока, пограничных и таможенных структур.
Кроме того, положение об ОГВ определяет порядок приведения сил и средств группировки России и Армении в боевую готовность и правила переподчинения национальных сил объединенному командованию.