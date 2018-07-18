Российские военные извинились за учения со стрельбой в армянском селе

Военнослужащий во время учений на полигоне Алагяз в Армении. Архивное фото

Военнослужащий во время учений на полигоне Алагяз в Армении. Архивное фото

МОСКВА 18 июл — РИА Новости. Российская 102-я военная база в Армении проанализирует ситуацию с инцидентом в Ширакской области, заявил заместитель командира базы по работе с личным составом Алексей Полюхович. Кроме того, губернатор Ширакской области Карен Саруханян отметил, что российские военные сообщили о произошедшем и извинились за инцидент.

Ранее глава администрации села Паник Вардан Макеян сообщил агенству Sputnik Армения, что на территории населенного пункта прошли учения со стрельбой холостыми патронами.

В свою очередь Саруханян добавил, что российские военные извинились за проведенные без предупреждения учения.

"Такое произошло впервые, и они заверили, что в следующий раз подобного не повторится", — подчеркнул Саруханян. Губернатор также отметил, что в отношении ответственных за произошедшее начали служебную проверку. Саруханян пообещал, что виновных привлекут к ответственности.

Резюмируя, глава области добавил, что военным следовало проинформировать местную администрацию о готовящихся учениях, однако, по их словам, в районе села проводить учения не планировалось.

Военная база

Соглашение об объединенной группировке войск

На севере Армении в городе Гюмри располагается 102-я российская военная база, несущая боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО стран СНГ. В 2010 году Россия и Армения продлили до 2044 года срок действия договора о ее размещении. База оснащена зенитно-ракетными комплексами ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями четвертого поколения МиГ-29, вертолетами Ми-8МТ, а также ударными Ми-24П.

В 2016 году Москва и Ереван заключили соглашение об объединенной группировке войск (ОГВ) двух стран. Основной целью объедения является предупреждение вооруженного нападения на Россию или Армению. Документ предусматривает формирование общего пространства обороны и безопасности, его положения затрагивают вопросы силового блока, пограничных и таможенных структур.

Кроме того, положение об ОГВ определяет порядок приведения сил и средств группировки России и Армении в боевую готовность и правила переподчинения национальных сил объединенному командованию.