Новая испанская подлодка S-80 Plus не помещается в док

МАДРИД, 18 июл – РИА Новости. Новая испанская подлодка, строительством которой занимается компания Navantia по заказу минобороны, столкнулась с очередными проблемами – она не помещается в док, сообщает газета El País.

Сначала в проекте, который начали разрабатывать в 2005 году, были допущены ошибки в расчетах – при длине 71 метр и водоизмещении 2200 тонн лодка S-80 могла и не всплыть после погружения. Минобороны Испании в 2013 году наняло за 14 миллионов евро американскую компанию Electric Boat, которая вынесла заключение: необходимо удлинить лодку на десять метров, что увеличило надводное водоизмещение до 3200 тонн. Доработанную модель назвали S-80 Plus.

Однако теперь при новых размерах она не может поместиться в доки военной базы в Картахене (Мурсия), которые рассчитаны на максимальную длину подлодки в 78 метров. И перед минобороны стоит новая задача – найти деньги на расширение доков. Перестройка обойдется в 16 миллионов евро.

Изначальная стоимость проекта по строительству четырех подлодок оценивалась в 2,132 миллиарда евро, однако при всех доработках стоимость оценивается в 3,907 миллиарда.