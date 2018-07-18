В Совфеде заявили о попытках "информационного уничтожения" Трампа в США

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил, что противники президента США Дональда Трампа в Вашингтоне применяют против него "стратегию информационного уничтожения".

Ранее американский лидер заявил, что у всех, кто критикует его за то, что ему удалось "поладить" с президентом России Владимиром Путиным, развился "синдром помешательства на Трампе".

"Дело не в критике, дело в стратегии его информационного уничтожения, которая началась ЗАДОЛГО до встречи с Путиным. Это война", — написал Пушков в своем Twitter.

В понедельник в Хельсинки прошла первая полноформатная двусторонняя встреча Путина и Трампа. Российский и американский лидеры более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего пообедали при участии других членов делегаций. По итогам саммита лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений между двумя государствами.