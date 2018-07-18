В МИД предупредили о последствиях высылки российских дипломатов из Греции

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Действия, подобные высылке российских дипломатов из Греции, не остаются без последствий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"У нас есть понимание того, что народ Греции должен общаться с российским партнером, россиянами и не страдать от грязных провокаций, в которые, к сожалению, Афины были втянуты", — сказала Захарова на брифинге.

"К сожалению, конечно, речь идет о политике. Подобные вещи не остаются без последствий, не исчезают бесследно. Конечно, к сожалению, все это омрачает двусторонние отношения, не привнося никакого конструктивного начала", — добавила она.

В среду греческая газета "Катимерини" со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники сообщила, что Греция высылает двух российских дипломатов и запрещает еще двум дипломатам въезд в страну "за противоправные действия против национальной безопасности".

Официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос, комментируя планы высылки российских дипломатов, указал на "поведение, направленное на вмешательство в проблему бывшей югославской республики Македония". Чиновник в правительстве Греции рассказал РИА Новости, что высылка российских дипломатов из Греции является "конкретным инцидентом" и не связана с отношениями двух стран.