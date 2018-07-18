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Эксперт прокомментировал данные о "сокровищах" на борту "Дмитрия Донского"

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© Кадр из видео Shinil GroupОбломки российского крейсера Дмитрий Донской, найденного в Японском море у берегов Южной КореиОбломки российского крейсера Дмитрий Донской, найденного в Японском море у берегов Южной Кореи
© Кадр из видео Shinil Group

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Специалисты не располагают достоверными документальными сведениями о том, что на обнаруженном у берегов Южной Кореи крейсере "Дмитрий Донской", затонувшем в Русско-японскую войну в 1905 году, могут находиться драгоценности в большом количестве, заявил РИА Новости главный специалист научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Денис Шполянский.

Российский крейсер Дмитрий Донской, найденный в Японском море
© Фото : Shinil Group
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"Судя по фотографиям и данным, которые поступают от новостных агентств, это действительно "Дмитрий Донской" – наш корабль, потонувший в заключительной фазе Цусимского сражения. Оснований сомневаться в том, что это тот самый корабль, немного, если они вообще есть", — сказал собеседник агентства.

Что касается якобы имеющихся на борту крейсера сокровищ, то разговоры о том, что на каком-либо затопленном корабле находятся сокровища, периодически возникают, отметил эксперт.

"Самый известный пример – английский корабль "Черный принц", затонувший в ходе Крымской войны. Но в отношении "Дмитрия Донского" таких прямых сведений нет, нет документальных свидетельств, что вице-адмирал Рождественский вывел на этот корабль казну флота. Наши южнокорейские коллеги в своих амбициях не совсем понимают, что там может быть – казна флота или какой-то негласный денежный фонд, переданный российским правительством для оперативных расходов на Дальнем Востоке", — отметил Шполянский.

"Происхождение этих ценностей, если они там есть, окутано мраком тайны", — подчеркнул эксперт. Шполянский напомнил, что подобные разговоры велись и в отношении броненосного крейсера "Адмирал Нахимов", также затонувшего в ходе Цусимского сражения. "И там всеми правдами и неправдами велись подводные работы, но никаких ценностей не нашлось", — сказал собеседник агентства.

Компания под названием "Синиль" (Shinil Group), занимающаяся, в частности, строительным бизнесом, опубликовала на своем сайте сообщение, согласно которому "Дмитрий Донской" был найден в воскресенье на глубине 434 метра у южнокорейского острова Уллындо. На его борту камеры отчетливо зафиксировали надпись с названием крейсера.

Обломки российского крейсера Дмитрий Донской. Архивное фото
© Кадр из видео Shinil Group
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Компания считает, что на борту корабля находятся сокровища на 150 триллионов южнокорейских вон, что составляет более 132 миллиардов долларов США, и собирается организовать подъем крейсера со дна моря.

Как отмечает южнокорейское агентство Рёнхап, давно ходят слухи о том, что на борту "Дмитрия Донского" находилось 200 тонн золота. Однако подтверждений этому нет. Агентство также напоминает, что в 2003 году еще одна строительная компания "Тона констракшн" также утверждала, что на глубине 400 метров нашла корпус "Дмитрия Донского".

Позиция правительства Южной Кореи по вопросам возможного подъема крейсера "Дмитрий Донской" пока неизвестна.

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