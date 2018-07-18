В Литве в кинотеатре остановили показ мультфильма на русском языке

ВИЛЬНЮС, 18 июл — РИА Новости. Показ мультипликационного фильма "Два хвоста" остановлен в Литве из-за того, что он показывался на русском языке без литовских субтитров, что нарушает закон о языке балтийской республики, сообщил в среду член парламентской фракции "Союз отечества — Христианские демократы Литвы" Лауринас Касчюнас.

Мультипликационный фильм "Два хвоста" Натальи Ниловой и Виктора Азеева основан на описании приключений двух друзей, которые кардинальным образом отличаются друг от друга.

Касчюнас обратился к главе государственной комиссии по языку Донатасу Смалинскасу в связи с показом в кинотеатрах республики Forum Cinemas мультфильма "Два хвоста" на русском языке без субтитров. Позднее глава Госкомиссии по языку Донатас Смалинскас сообщил Касчюнасу, что показ мультфильма на русском языке останавливается.

"Я получил ответ. В нем сказано, что инспекция потребовала, чтобы ЗАО Forum Cinemas предприняло необходимые меры, и не нарушался закон о языке",- цитируют Касчюнаса местные СМИ.

По его словам, компания Forum Cinemas сообщила, что распоряжение инспекции по языку выполнено и с 6 июля показ мультипликационного фильма "Два хвоста" остановлен.

Согласно закону об информировании общества, публичная информация должна быть подготовлена и распространяться на государственном языке или на других языках в рамке закона о языке и постановлений комиссии о языке. В законе о государственном языке установлено, что демонстрируемые в Литве аудиовизуальные программы и кинофильмы должны показывать с переводом на литовский язык или с литовскими субтитрами.