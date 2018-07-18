Косачев предположил, что мешает решению конфликта на Украине

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Политика жесткой критики России со стороны ЕС и солидарности с Киевом мешает разрешению конфликта на Украине, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

"Понятно, что во многом сейчас сложности российско-германских отношений связаны с позицией Германии, позицией ЕС по Украине, по изменению статуса Крыма. Мы все это хорошо с вами пониманием, неоднократно обсуждали. Но чем больше проходит времени с момента начала этих разногласий, с февраля 2014 года, тем больше лично я убеждаюсь в том, что эта политика ЕС, и безусловно, это является и политикой Германии, не имеет какой-то добавленной стоимости с точки зрения решения проблем по существу, которые сохраняются на юго-востоке Украины, которые ждут своего решения, все-таки страдают люди от того, что эти проблемы существуют", — заявил он на встрече с послом ФРГ в Москве Рюдигером фон Фричем.

Косачев добавил, что "время, которое прошло, все-таки свидетельствует в пользу того, что такая политика жесткой критики России, практически солидарности с Украиной по тому, что происходит в регионе, скорее конфликт затягивает, нежели чем содействует его благополучному разрежению".