БАНГКОК, 18 июл – РИА Новости. Когда тренер и двенадцать игроков юниорской футбольной команды "Лесные Вепри" вошли 23 июня в пещеру Тхам Луанг, в которой из-за начавшегося наводнения им пришлось провести десять дней в ожидании помощи, у них не было с собой никаких продуктов питания, вопреки информации, ранее распространенной СМИ, заявили юные футболисты на пресс-конференции, проходящей в городе Чианграй.

"У нас не было никаких продуктов, когда мы вошли в пещеру. Мы не собирались праздновать день рождения в пещере, мы собирались успеть к вечеру домой к имениннику, его родители подготовили для него и для нас праздник", — сказал один из подростков.

"Есть было совсем нечего, мы только пили воду, которая стекает со сталактитов. Она по вкусу такая же, как обычная питьевая вода в бутылках. Пили много, до такого ощущения, как будто ты сыт, хотя это ощущение длилось не очень долго" — сказал он.

Во время поисково-спасательной операции многие СМИ сообщали, что подростки перед заходом в пещеру купили большое количество чипсов, пирожков и конфет, чтобы отметить день рождения одного из них. Как оказалось, продукты были съедены еще до входа в пещеру, и праздновать в пещере ребята не планировали.