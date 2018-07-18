Суд в Тбилиси оставил в силе заочный приговор Саакашвили

ТБИЛИСИ, 18 июл – РИА Новости. Апелляционный суд в Тбилиси оставил в силе решение первой инстанции по поводу заочного приговора экс-президента Михаила Саакашвили по делу злоупотребления служебным положением, сказано в заявлении суда, которое приводят грузинские СМИ.

Ранее суд в Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Экс-президент признан виновным по статье "злоупотребление служебным положением". Как постановил суд, Саакашвили помиловал высокопоставленных чиновников, связанных с делом Гиргвлиани, таким образом позволив им избежать наказания.

По данным агентства "Интерпрессньюс", "сторона защиты указывает на политические мотивы".

Саакашвили предъявлены обвинения на родине по ряду уголовных дел, в том числе о растрате около 5 миллионов долларов госсредств на личные нужды, однако он сумел уехать из страны сразу после инаугурации нового президента в 2013 году. Позднее экс-президент был объявлен во внутригосударственный розыск. МВД Грузии заявляло, что Саакашвили будет арестован сразу же после пересечения им границы страны.